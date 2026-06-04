Nieuwe koers De Ronde Venen: bouwen, betalen en bijsturen

Coalitie zet in op groei en duidelijke keuzes: ‘Vooruit door samenwerking’

De Ronde Venen – De nieuwe coalitie van VVD, CDA en D66 heeft dinsdag 2 juni haar plannen voor de komende bestuursperiode gepresenteerd. In het akkoord ‘Vooruit door samenwerking’ staan onder meer woningbouw in alle kernen, de invoering van betaald parkeren bij de Vinkeveense Plassen en een streep door de eerder besproken locatie voor een afvalbrengstation in Wilnis centraal. Met 15 van de 29 zetels beschikt de coalitie over een meerderheid om de plannen uit te voeren.

Woningbouw verspreid over alle dorpen

Tot 2040 wil het gemeentebestuur ongeveer 4.800 woningen realiseren. Daarbij wordt ingezet op uitbreiding van bestaande kernen via het principe ‘wijkje erbij’, waarmee ook kleinere dorpen als Baambrugge, De Hoef, Waverveen en Vinkeveen ruimte krijgen voor elk ongeveer 200 nieuwe woningen. In specifieke gebieden, zoals het centrum van Vinkeveen, wordt hogere bouw toegestaan tot maximaal zes lagen. Ook worden onder meer bij de Spoordijk in de Demmeriklanden negentien woningen toegevoegd. Om woningzoekenden meer invloed te geven, komt er een adviesorgaan waarin zij kunnen meepraten over toekomstige projecten. De bestaande starterslening blijft behouden.

Herontwikkeling centrum Mijdrecht

In Mijdrecht ondergaat het centrum een ingrijpende verandering. Het huidige gemeentehuis en de bibliotheek maken plaats voor woningbouw. Op de locatie van het gemeentehuis worden ongeveer zeventig appartementen in de vrije sector gepland, inclusief een ondergrondse parkeervoorziening. In het pand van de bibliotheek komen tussen de veertien en achttien betaalbare koopwoningen voor starters. De bibliotheek verhuist naar een nieuwe locatie bij het vernieuwde Raadhuisplein. De opbrengsten van de herontwikkeling dragen bij aan de financiering van een nieuw gemeentehuis aan de Vermogenweg.

Parkeren bij de plassen wordt betaald

Met ingang van het recreatieseizoen in 2027 voert de gemeente betaald parkeren in op Zandeiland 1 en 4. Voor eerstgenoemde locatie geldt een lager tarief om de bezoekersstroom beter te verdelen. Voor specifieke gebruikersgroepen, zoals duikers en watersportverenigingen, wordt een aparte regeling uitgewerkt. Op Zandeiland 4 staat daarnaast de bouw van een multifunctioneel onderkomen gepland voor onder meer hulpdiensten en de reddingsbrigade. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor een kleinschalige campervoorziening. Verder wordt geïnvesteerd in recreatieve voorzieningen, waaronder aanlegplekken voor passanten en mogelijke nieuwe zwemlocaties.

Nieuwe zoektocht naar afvalbrengstation

De omstreden locatie naast de begraafplaats aan de Ringdijk in Wilnis is definitief van tafel. De gemeente onderzoekt alternatieven, waarbij onder meer de Mijdrechtse Dwarsweg in beeld is. Daarnaast wordt gekeken naar het samenvoegen van gemeentewerven op een centrale plek. Ook wil het bestuur het aantal toegestane bezoeken aan het afvalbrengstation verruimen, mits dit op een veilige manier kan.

Duurzaamheid zonder extra windturbines

De coalitie kiest ervoor geen nieuwe grote windmolens te plaatsen binnen de gemeentegrenzen. Kleinschalige initiatieven bij agrarische bedrijven blijven wel mogelijk. Voor zonne-energie ligt de prioriteit bij daken; pas daarna wordt gekeken naar toepassingen op land. Een eerder gepland project met zonnepanelen bij het Veenweidebad kan alsnog worden uitgebreid als de financiële voorwaarden dat toelaten. Sportverenigingen krijgen ondersteuning bij investeringen in energieopslag, mede door veranderingen in de salderingsregeling. Daarnaast is het streven om in deze bestuursperiode minimaal vijfhonderd bomen te planten.

Bereikbaarheid en veiligheid op de agenda

Het college wil richting provincie inzetten op verbetering van de infrastructuur, waaronder een extra aansluiting op de N201 bij Mijdrecht-West en een verbreding van de route richting Uithoorn. Ook wordt gewerkt aan een veilige fietsverbinding tussen Wilnis en Uithoorn. Om overlast beter aan te pakken, groeit het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren vanaf 2028 van vier naar zes.

Voorbehoud door financiële onzekerheid

Hoewel de plannen ambitieus zijn, houdt de coalitie rekening met financiële onzekerheden. Alleen het eerste begrotingsjaar is volledig gedekt. Voor de jaren daarna is afhankelijkheid van rijksbijdragen een belangrijke factor. Het bestuur sluit niet uit dat projecten worden aangepast, uitgesteld of geschrapt wanneer de financiële situatie daar aanleiding toe geeft. Met het akkoord zet de nieuwe coalitie in op uitbreiding, bereikbaarheid en behoud van leefbaarheid, maar tegelijkertijd wordt benadrukt dat niet alle voornemens vanzelfsprekend gerealiseerd zullen worden.

In het gemeentehuis presenteerden (v.l.n.r.) de fractievoorzitters Bart Richter (VVD), Willem van Ham (D66) en Coos Brouwer (CDA) samen met formateur Stijn Nijssen het coalitieakkoord ‘Vooruit door samenwerking’. Foto: Wilco de Vries.