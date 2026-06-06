Winnaars Amazing Amateurs: Fred van Veen en Patricia Kalshoven

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Vrijdag 5 juni druppelden in de Burgerzaal van het Raadhuis de deelnemers aan de Amazing Amateurs binnen om te horen wie uiteindelijk de vakjury prijs had gewonnen en wie de publieksprijs. Bezoekers hadden een aantal weken de gelegenheid gekregen om de kunst te bekijken en hun stem van het favoriete werk uit te brengen. Dat telde ook voor alle werkende ambtenaren. Wethouder Sybrand de Vries gaf aan dat hij blij was met kunst in de Burgerzaal omdat hij zag hoe positief er was gereageerd. En dát heeft hij heel goed gezien want Kunst op de werkvloer voegt iets toe aan het werkplezier. Voor de passanten die kwamen voor een paspoort of rijbewijs werd de wachttijd veraangenaamd met het kijken naar kunst. Het bleek ook een uitgelezen moment om met elkaar in gesprek te gaan.

Kunst op één plek

Niels Broszat van Cultuurpunt en Ulla Eurich van KCA besloten dat de werken van de Amazing Amateurs 2026 nu niet te zien waren in de verschillende etalages van de Aalsmeerse ondernemers in en rond het centrum. Zij kozen voor een vaste plek waar op werkdagen de kunst te zien was. Dat beviel ook de kijkers, het aantal voorkeurstemmers lag beduidend hoger dan de jaren ervoor. Dat de prijsuitreiking plaats vond temidden van alle kunstwerken was ook een positieve beslissing.

Muziek, zang en poëzie

Het programma werd omlijst met zang en muziek verzorgd door Lisa Kaaijk. Voor de poëzie zorgde de dorpsdichter Marcel Harting. Hun betrokkenheid toonden zìj met een persoonlijk optreden dat gericht was op aanwezige kunst en de makers. Bij het stellen van de door Niels gestelde vragen gaven een aantal geïnterviewden aan dat zij voor het eerst met hun werk naar buiten kwamen en dat dit spannend maar ook heel inspirerend was.

Vakjuryrapport

De vakjury was verrast over de kwaliteit van de inzending en ook dat het plezier in het schilderen zo duidelijk zichtbaar was. “Sommige deelnemers kunnen best gaan nadenken over een solo- of groepsexpositie. Dus wie weet is deze tentoonstelling wel een mooi begin om nog meer naar buiten te treden.” De jury raadde verder aan: ‘zoek elkaar op, ga met elkaar naar musea want van kijken leer je zien waardoor je de problemen waar je nu nog tegen aan loopt leert op te lossen.’ De vakjuryprijs ging naar een kunstwerk waarvan de jury vond dat het hier ging om geraffineerde eenvoud, gevoel voor detail, techniek, compositie, actualiteit en de filosofische wijze waarop de zorg voor de aarde is verbeeld. De winnaar van ‘Kashandjes’ Fred van Veen toonde een opvallende verbazing en reactie. Het was het mooiste voorbeeld wat kunst teweeg kan brengen. De fantasie van de kijker zo weten te prikkelen waaraan de kunstenaar zelf nooit gedacht heeft.

Publieksprijs

Patricia Kalshoven won op afstand met haar poëtische portretten de publieksprijs.Haar twee ingezonden fraai geschilderde portretten kregen beiden de meeste stemmen. Het certificaat en de gouden kwast werden overhandigd door wethouder Sybrand de Vries. Haar blijdschap en trots was duidelijk zichtbaar. Na afloop werden alle kunstwerken weer mee naar de ateliers genomen. Maandag is de Burgerzaal weer leeg. Het is te hopen dat er weer snel kunst te zien zal zijn. Aan de wethouder zal het niet liggen.

Foto: De deelnemers en winnaars van Amazing Amateurs met wethouder Sybrand de Vries. Foto: Bob