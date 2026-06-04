Contract getekend voor bouw nieuw zwembad

Aalsmeer – De nieuwbouw van Zwembad De Waterlelie is een stap dichterbij. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject is de Design & Build-opdracht officieel gegund aan Van Norel Bouwgroep. Woensdag 3 juni is het contract tussen de gemeente en Van Norel getekend in Sportcentrum De Waterlelie. Met de ondertekening start de volgende fase: de verdere uitwerking van het ontwerp richting bouw.

Samenwerking

In het contract zijn afspraken vastgelegd over het ontwerp, de bouw en de kwaliteit van het nieuwe zwemcomplex, evenals de planning, samenwerking en duurzaamheidseisen. Het winnende samenwerkingsverband bestaat naast Van Norel Bouwgroep uit Slangen+Koenis Architecten en Hellebrekers Technieken. Hiermee kiest de gemeente voor een ervaren samenwerkingsverband (consortium) van partijen met een sterke staat van dienst in de realisatie van moderne zwembaden.

Wethouder Bart Kabout (Sport) is verheugd over deze mijlpaal: “Met de gunning aan Van Norel zetten we een belangrijke stap naar een toekomstbestendig zwembad voor Aalsmeer. We zijn blij dat we een partij hebben gevonden met veel ervaring. We hebben al goede gesprekken met elkaar gevoerd en zien uit naar een prettige samenwerking.”

Duurzaam en toekomstgericht

Het huidige zwembad aan de Dreef is na ruim vijftig jaar intensief gebruik aan het einde van zijn levensduur. Renovatie bleek geen haalbare optie. Met de contractondertekening is de weg vrijgemaakt voor een modern, duurzaam en toekomstgericht zwemcomplex voor alle gebruikers. Directeur Hans van Norel van Van Norel Bouwgroep kijkt uit naar de samenwerking: “We zijn trots op het vertrouwen dat de gemeente Aalsmeer ons geeft. Samen met onze partners gaan we een niet alleen een innovatief en duurzaam zwembad realiseren, maar ook een plek waar Aalsmeer generaties lang in beweging blijft.”

Nieuwbouw

Het nieuwe zwembad omvat onder andere: een 25 meter wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een recreatiebad. Dankzij een bijdrage van ruim 3 miljoen euro vanuit het Omgevingsfonds Schiphol (OFS) wordt het zwembad nog toegankelijker en aantrekkelijker voor alle doelgroepen. Zo komt er een Ninja-Cross parcours, extra beweegbare bodems, een nieuwe glijbaan, betere voorzieningen voor mindervaliden en een spraypark op het buitenterrein.

Planning

Het bouwbedrijf start met het uitwerken van het voorontwerp naar een definitief ontwerp, waarna de bouw start. De verwachting is dat het zwembad in 2029 klaar is. Na de opening van het nieuwe zwembad wordt het oude complex gesloopt en het omliggende terrein opnieuw ingericht. Bezoekers kunnen de voortgang van het project volgen via een informatiebord bij de entree van het sportcentrum. Meer informatie is te vinden op: www.aalsmeer.nl/nieuwzwembad.

Foto: Ondertekening contract door wethouder Bart Kabout (links) en directeur Hans van Norel van Norel Bouwgroep (aangeleverd).

Foto: Impressie van het nieuwe zwembad De Waterlelie (aangeleverd).