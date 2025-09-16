Storm houdt huis

Uithoorn – Maandagmiddag is door de storm een grote boom dwars over de Arthur van Schendellaan gevallen en blokkeerde alle doorgang inclusief de fietspaden.

Omdat het een drukke straat en bus route betreft kwamen de mannen van de gemeentewerf bij het eerste telefoontje snel in actie. Wegafzetting en een omleiding werden direct geregeld en even later kwam een grote wagen met laadkraan ter plaatse. De zaagploeg zorgde ervoor dat de grote boom in stukken van enkele meters werd doorgehaald die makkelijk konden worden opgehesen en in de containerwagen afgevoerd. Ongeveer drie kwartier na de eerste melding was alles aangeveegd en kon iedereen er weer langs, ook de bus.

Een boom dwars over de weg. Foto: Jan Uithol.