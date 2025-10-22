Stemmen in Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel – Volgende week woensdag – 29 oktober – is het verkiezingsdag. Met veertien stemlocaties verspreid over de gemeente is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om te stemmen. In Uithoorn kun je terecht bij onder meer het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk, Gymzaal Meerwijk, KnA-gebouw, Buurthuis Ponderosa, Evangelische Christen Gemeenschap, Buurtkamer De Kuyper, Legmeervogels, Thamerkerk, De Schutse, Sporthal De Scheg en Drechtfort. In De Kwakel openen Dorpshuis De Quakel, Sportvereniging KDO en Poldersport De Kwakel hun deuren. De meeste locaties zijn toegankelijk voor mindervaliden en stemmen kan van 07.30 tot 21.00 uur. Je hoeft niet te stemmen op de locatie die op de stempas staat; kies gewoon voor wat voor handigst is.