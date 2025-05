Spinselmot en eikenprocessierups in Uithoorn: wat moet je weten?

Uithoorn – De lente is in volle gang en dat betekent dat ook de natuur weer volop tot leven komt. Helaas geldt dat ook voor minder welkome gasten zoals de eikenprocessierups en de spinselmot. Deze twee rupsen worden vaak met elkaar verward, maar er zijn belangrijke verschillen.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder en komt vooral voor in de maanden mei, juni en juli. De rupsen leven in groepen op eikenbomen en trekken ’s nachts in processie op zoek naar voedsel. Ze zijn bedekt met brandharen die bij contact vervelende klachten kunnen veroorzaken als jeuk, huiduitslag en irritatie van ogen of luchtwegen. Vermijd daarom altijd direct contact met deze rupsen of hun nesten. De gemeente laat de eikenprocessierupsen verwijderen door een speciale aannemer, zodat de overlast en gezondheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt. Daarnaast worden bomen waarin de rupsen zijn aangetroffen, afgezet met een lint om voorbijgangers te waarschuwen.

Spinselmot

De spinselmot lijkt op het eerste gezicht misschien op de eikenprocessierups, maar is een stuk onschuldiger. Deze rupsen zijn kieskeurig en eten vooral bladeren van struiken zoals de kardinaalsmuts, sierkers, appel, peer of meidoorn. In korte tijd kunnen ze een struik kaalvreten, maar dit is geen reden tot paniek. De spinselmot vormt geen gevaar voor de gezondheid. De nesten kunnen er spectaculair uitzien, met dikke lagen spinsel en krioelende rupsen, maar ze verdwijnen vanzelf zodra de rupsen verpoppen tot motten. Rond de langste dag van het jaar (21 juni) lopen bomen en struiken vaak alweer uit met fris nieuw blad.

Als je eikenprocessierupsen aantreft in de openbare ruimte vermijd contact en meld verdachte bomen direct bij de gemeente via de BeterBuiten-app. Meer informatie: www.uithoorn.nl/melding. Heb je eikenprocessierupsen in de eigen tuin? Vermijd ook dan contact en bel een ongediertebestrijdingsbedrijf of boomverzorgingsbedrijf. Bij twijfel over de eikenprocessierups is de gemeente bereikbaar voor advies via 0297-513111.

Spinselmotten hoef je niet te bestrijden. Toch ingrijpen? Knip dan de nesten weg en gooi ze in de groene container. Dit is de meest milieuvriendelijke aanpak.

Eikenprocessierups en spinselmot. Foto: gemeente Uithoorn.