Spelletjesmiddag groot succes

De Kwakel/Vrouwenakker – Zonnebloem De Kwakel-Vrouwenakker organiseerde verleden week een bijzonder gezellige spelletjesmiddag voor haar gasten. Het evenement, dat in het teken stond van gezelligheid en samenzijn, werd goed ontvangen.

Maar liefst 20 Zonnebloem-gasten gingen de vriendschappelijke strijd met elkaar aan. Onder het genot van diverse hapjes en drankjes werden de klassiekers uit de kast gehaald. Zo konden de deelnemers zich vermaken met een potje sjoelen, een stevig rondje klaverjassen en het strategische Rummikub.

De middag benadrukte wederom de kern van de Zonnebloem: het bieden van een onvergetelijke dag en het bevorderen van sociale contacten voor mensen met een fysieke beperking. De opkomst en de positieve sfeer zorgen ervoor dat de vrijwilligers de spelletjesmiddag zeker in de toekomst opnieuw zullen organiseren. “Zeker voor herhaling vatbaar”, aldus een enthousiaste vrijwilliger van de afdeling.

De middag benadrukte wederom de kern van de Zonnebloem. Foto: aangeleverd.