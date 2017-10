Speelveld De Scheg in Uithoorn afgekeurd:

Gedeeltelijke renovatie is tevergeefs



Uithoorn – Vorige week ook al voorpaginanieuws in deze krant. Het speelveld bij sporthal De Scheg kreeg slechts bij één doel nieuw kunstgras. Dat verbaasde buurtbewoners. Volgens de gemeente ‘was er sprake van regulier onderhoud en was acute vervanging noodzakelijk’. Het kunstgras voor het andere doel was nog wel veilig, aldus de gemeente en daarom niet aan vervanging toe.

Nu laten buurtbewoners ons weten dat een week na de aanleg van het gedeeltelijke kunstgras een nieuwe inspectie is uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Speelplan. Na de controle sprak een van de buurtbewoners de inspecteur aan. Hij vertelde dat hij het hele voetbalveld heeft afgekeurd, dus ook de vernieuwde kunstgrasmat bij één doel. Reden daarvan is dat het nieuwe stuk kunstgras te laag is aangelegd. Hij vond bovendien het hele veld te gevaarlijk omdat er veel kuilen in zitten. Zijn conclusie is dat er een nieuw kunstgrasveld moet komen en dat zou hij aan de gemeente rapporteren.

Kanniewaarzijn

Buurtbewoners spreken opnieuw hun verbazing uit. Nu over het feit dat de gemeente een trapveld gedeeltelijk laat renoveren dat vervolgens helemaal wordt afgekeurd. Het bewonerscomité ‘Geen beton op het gazon’ hoopt dat óf het trapveld gras blijft en gekeken wordt naar de ondergrond en de drainage óf dat er een compleet en goed te bespelen kunstgrasveld wordt aangelegd. Het comité is overigens in afwachting van een reactie van de gemeente op het plan om een gesponsorde betonnen speelkooi aan te leggen. Iets waar de buurt fel tegenstander van is.Wordt vervolgd.

Op bijgaande foto Het niet gerenoveerde deel van het speelveld dat volgens de gemeente nog veilig te bespelen was en volgens de inspectie niet.