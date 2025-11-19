Uithoorn – Bibliotheek Uithoorn vormde zondag 16 november het decor voor een inspirerende middag vol fantasie, verhalen en jonge creativiteit. Kinderboekenschrijver Ellen Stoop gaf daar de workshop ‘Schrijf een Spannend Verhaal’, speciaal voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar, samen met een ouder. De belangstelling was groot: de workshop was volledig volgeboekt, waardoor Ellen meteen vol energie kon beginnen.

Aan de grote leestafel luisterden de kinderen geboeid naar haar uitleg over spanningsopbouw, nieuwsgierig makende details en slimme verteltechnieken. Daarna gingen kinderen en ouders zelf aan de slag. Al snel doken ze diep in hun eigen verhalenwereld – pennen vlogen over het papier, ideeën werden uitgewisseld en stap voor stap ontstonden de eerste spannende scènes. Wie wilde, mocht aan het einde een stukje van zijn of haar verhaal voorlezen.

De tien levens van Sjakie Geluk

Ben Voorend van de BSPU ontdekte tijdens het rondlopen hoeveel jong schrijftalent Uithoorn rijk is. “Echt indrukwekkend om te zien hoe snel ze oppikken wat Ellen uitlegt”, weet Ben. Ook Ellen was na afloop zichtbaar enthousiast over het hoge niveau en de grote inzet van de deelnemers. Als kers op de taart gingen alle kinderen tegen gereduceerd tarief naar huis met een gesigneerd exemplaar van ‘De tien levens van Sjakie Geluk’, het populaire boek van Ellen Stoop.

Gezien het succes komt er zeker een vervolg op deze workshop. Jong schrijftalent in Uithoorn krijgt snel nieuwe kansen om verhalen tot leven te brengen. Houd de agenda in de gaten of kijk op https://bspu.nl voor het volgende moment.

Op de foto: Spannende verhalen in de bibliotheek. Foto: aangeleverd.