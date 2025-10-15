Snertrit met Solexvrienden

Kudelstaart/De Kwakel – Nog één keer dit jaar trekken de Solexvrienden uit Kudelstaart en De Kwakel eropuit voor hun traditionele snertrit; een dampende afsluiter van het Solexseizoen. Zaterdag 25 oktober is het vertrek bij familie Van Leeuwen, Kudelstaartseweg 165. Een route van ruim 40 kilometer slingert door het regionale landschap, maar de dag biedt meer dan alleen het brommende geluid van Solexen.

Het programma: 09.30 uur ontvangst met koffie en koek bij de familie Van Leeuwen. 10.30 uur starten de Solexen hun rit, stipt en snorrend. 12.30 uur volgt een bezoek aan de indrukwekkende cactuskwekerij van Ubink. Dan rond 13.15 uur snert eten bij Garry en Kees: warm, hartig en onmisbaar. Na de snert, afhankelijk van het weer, nog een extra ritje. Einde van de dag terug bij Van Leeuwen voor een drankje en een nabespreking vol sterke verhalen.

Iedereen met een Solex – of iets wat daar verdacht veel op lijkt – is van harte welkom. Wel graag uiterlijk donderdag 23 oktober even een appje sturen naar 06 – 2240 3246, zodat Garry weet hoeveel snert er in de pan mag. Laat je snor wapperen in de herfstwind en sluit het Solexjaar af met een rit vol humor, historie en hartelijkheid.

Foto: aangeleverd.