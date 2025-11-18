Sinterklaasintocht De Kwakel en Uithoorn

De Kwakel – De Kwakel kwam zaterdag 15 november tot leven tijdens de intocht van Sinterklaas. Verwachtingsvolle kinderen en ouders verzamelden zich aan het einde van de middag op het Dorpsplein, waar de muziek van de Meezingpieten voor een warme en feestelijke sfeer zorgde.

Rond 17.00 uur arriveerde Sinterklaas met zijn Pieten in een bescheiden auto op het Dorpsplein. Het gezelschap werd hartelijk ontvangen door de kinderen en hun ouders en sprak burgemeester Pieter Heiliegers hen feestelijk toe. Daarna begon de optocht door de Kwakel. Alle kinderen kregen een lampje uitgedeeld. De stoet veranderde daardoor in een prachtig, verlicht lint door de straten.

Hartverwarmende intocht

De route voerde langs de Distellaan, Hooilaan, Graslaan en Boterdijk. Kinderen en ouders, die aan de kant stonden, riepen en zwaaiden enthousiast naar de Sint. Na terugkomst op het Dorpsplein kreeg ieder kind een zakje pepernoten. De gezelligheid bleef nog even hangen. Er werd gezongen en gedanst en als afsluiter van de avond werd de polonaise ingezet. Het was een drukke, vrolijke en hartverwarmende intocht, helemaal in de sfeer zoals De Kwakel dat kan.

Eerder die dag was Sinterklaas in Uithoorn. Vanaf 09.30 uur zorgden de meezingpieten op de Wilhelminakade voor een vrolijke sfeer, waarna de goedheiligman om 10.00 uur per boot arriveerde bij het Marktplein. Na een warm welkom door de burgemeester trok de stoet richting Amstelplein, waar kinderen hun verlanglijstjes konden fluisteren. Rond het middaguur verhuisde het feest naar winkelcentrum Zijdelwaard, waar Sinterklaas tot 13.00 uur volop de tijd nam voor foto’s en een praatje.

De aankomst in Uithoorn. Foto: Ron Koppenol.