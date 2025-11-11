Sinterklaas zet voet aan wal in Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel – De geur van pepernoten hangt al in de lucht en zaterdag 15 november is het zover: Sinterklaas doet Uithoorn en De Kwakel aan. Niet zomaar een intocht, maar een dag vol muziek, ontmoetingen en een vleugje dorpswarmte; precies zoals de traditie het wil, maar met een programma dat laat zien dat deze eeuwenoude figuur nog altijd met zijn tijd meegaat.

Uithoorn trapt af met zang en sfeer

Vanaf 09.30 uur klinkt het Marktplein als een vrolijke repetitieruimte: het Meezingteam warmt de stemmen op, zodat niemand straks stil hoeft te staan. Om 10.00 uur verschijnt de goedheiligman per boot aan de kade, waar hij officieel wordt ontvangen door de burgemeester. Daarna volgt een rondgang richting het Amstelplein, een moment waarop kinderen hun verlanglijstjes nog eens kunnen fluisteren. Rond het middaguur verhuist het feest naar Winkelcentrum Zijdelwaard, waar Sinterklaas tot 13.00 uur de tijd neemt voor een praatje en een foto.

De Kwakel sluit af met een dorpsparade

Wie denkt dat het na Uithoorn gedaan is, vergist zich. Om 16.45 uur draait de DJ op het Dorpsplein de volumeknop open, en om 17.00 uur arriveert Sinterklaas voor een tocht door het dorp. De route – Dorpsplein, Distellaan, Hooilaan, Graslaan, Boterdijk en terug – is een klassieker, maar de sfeer is elk jaar nieuw. Rond 18.30 uur eindigt het feest waar het begon: op het Dorpsplein, met muziek.

Hij komt, hij komt… Ook in Uithoorn en De Kwakel. Foto: aangeleverd.