Uithoorn – Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn organiseert zondag 26 oktober van 14.00 tot 17.00 uur in samenwerking met de bibliotheek Uithoorn, Marktplein 65, een middag rond de chroniqueur van het Amsterdamse leven in de tweede helft van de vorige eeuw, Simon Carmiggelt.

BBSPU stimuleert het schrijven en lezen van verhalen, gedichten en liedteksten in de regio en organiseert regelmatig schrijfactiviteiten voor de inwoners, zoals maandelijkse sessies en schrijfdagen. Het programma moet nog vorm krijgen, maar belangstellenden kunnen rekenen op tv-Kronkels, lezingen en voordrachten door Carmiggelt-fans.

De organisatoren doen hierbij een oproep aan inwoners van de gemeente Uithoorn en omgeving voor verdere suggesties qua invulling van het programma en aankleding. Reacties naar: info@bspu.nl.

Simon Carmiggelt in Uithoorn. Foto: archief.