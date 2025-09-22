‘Sierteeltlogistiek deze regio aantrekkelijk voor criminele netwerken’

Regio – Onder het thema ‘Laat criminelen geen kans’ – beter: geef! – organiseerde de aanpak Weerbare Sierteeltsector 16 september in Aalsmeer een succesvolle bijeenkomst. Een grote groep deelnemers uit de transportbranche en overheidsdiensten kwam samen om kennis te delen over het herkennen en voorkomen van criminele inmenging.

Leerzame casuïstiek

De politie presenteerde leerzame casuïstiek uit de praktijk en benadrukte het belang van een cruciale boodschap: weet wie er voor je rijdt. Ken je mensen, spreek ze regelmatig en valt er iets op? Meld dit dan. Dit kan veilig via verschillende kanalen. Een bijzonder inzichtelijk moment was het verhaal van een ex-crimineel die uit eigen ervaring vertelde hoe drugssmokkel wordt aangepakt. Met zijn verhaal maakte hij ondernemers bewust dat medewerkers vaak de kwetsbare schakel zijn: “Er is bijna altijd iemand vatbaar die voor geld of onder druk meegaat met criminelen.”

Samenwerking cruciaal

De bijeenkomst werd geopend door Bas van Delden, programmamanager van Weerbare Sierteeltsector, samen met de wethouder Jan Hazen van gemeente Uithoorn en Leon Smet namens Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Van Delden: “Wij weten waarom sierteeltlogistiek aantrekkelijk is voor criminele netwerken. De kracht van de sector, namelijk de grote volumes, vaste lijnen, snelle doorlooptijden, internationale transportroutes en het open karakter is ook de kwetsbaarheid. Dit samen met de beperkte controles op bederfelijke producten bij vervoer in Europa, zorgt voor aantrekkingskracht bij criminele netwerken.”

“Eerlijk duurt het langst”, vult wethouder Jan Hazen van de gemeente Uithoorn aan. “Wij willen de sector netjes en schoonhouden waar iedereen eerlijk en veilig zijn brood kan verdienen. Daar past criminaliteit niet bij.”

Interactie

TLN schets het belang van ketensamenwerking rondom ondermijning. Daarnaast is kennisdelen voor haar leden en de branche essentieel om stappen te ondernemen tegen deze vorm van criminaliteit. TLN heeft hier diverse tools voor beschikbaar.

De bijeenkomst was interactief en de aanwezigen stelden veel vragen. De risico’s worden onderkend, maar het is ook een ingewikkeld onderwerp om mee aan de slag te gaan. Ruud Knorr van Greenport Aalsmeer sloot de bijeenkomst af met een krachtige boodschap: “We kunnen ondermijning en criminaliteit alleen samen vanuit de sierteeltketen aanpakken. Als iedereen alert is, mensen zijn opgeleid en verdachte situaties worden gemeld, komen we een heel eind.”

Samen sterker tegen criminaliteit

De transportbijeenkomst benadrukt het belang van gezamenlijke inspanningen om de sierteeltsector te beschermen tegen criminele inmenging. Door preventieve maatregelen, kennisdeling en het trainen van medewerkers kunnen ondernemers en overheden de sector veiliger maken. De bijeenkomst is samen met Gemeente Uithoorn, Greenport Aalsmeer, politie, Royal FloraHolland en Transport en Logistiek Nederland georganiseerd.

De aanpak Weerbare Sierteeltsector is er om ondernemers te ondersteunen bij het herkennen van signalen, het melden van verdachte situaties en het nemen van preventieve maatregelen.

Een bijzonder inzichtelijk moment was het verhaal van een ex-crimineel die uit eigen ervaring vertelde hoe drugssmokkel wordt aangepakt. Foto: Weerbare Sierteeltsector.