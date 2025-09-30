Scouting krijgt nieuwe tenten

De Kwakel – Stichting Maandagavondcomité organiseert al jaren het Kwakel Open Air Festival. Ze kunnen daarbij altijd rekenen op de hulp van de verkenners van Scoutinggroep St. Joannes uit De Kwakel.

Toen het comité hoorde dat de scouting een grote uitgave te wachten stond, besloten ze te helpen. De tenten waarin de scouts tijdens kampen slapen, waren aan vervanging toe. Daarom schonken ze een bedrag voor de aanschaf van twee nieuwe groepstenten.

De St. Joannesgroep is erg dankbaar voor deze bijdrage. Dankzij deze gift kunnen ze de contributie laag houden en zoveel mogelijk jeugd het scouting gevoel laten beleven. Op deze manier blijft het geld binnen de gemeenschap. Het Maandagavondcomité steunt daarmee het Kwakelse motto: ‘Voor elkaar, met mekaar.

Nieuwe tenten voor Scoutinggroep St. Joannes. Foto: aangeleverd.