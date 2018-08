Uithoorn – In de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 augustus is bij de Gasperiflat een scooter gestolen. De eigenaren zijn de volgende ochtend een zoektocht in de omgeving gestart en troffen rond het middaguur de scooter aan in een sloot. Het vervoermiddel is op het droge gezet. Hier bleek dat de koplamp stuk was gemaakt en om op de snorfiets weg te kunnen rijden waren er draden met elkaar verbonden. Mogelijk is de diefstal gezien? Getuigen kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844.