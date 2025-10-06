Schrijfster L.C. de Groot op bezoek bij De Kajuit

Uithoorn – Basisschool De Kajuit in Uithoorn staat vrijdag 10 oktober volledig in de sfeer van boeken en verhalen.

Tijdens de jaarlijkse boekenbeurs, die dit jaar samenvalt met de Kinderboekenweek met het thema ‘Op avontuur’, is er niet alleen volop keuze uit tweedehands boeken, maar komt ook een plaatselijke schrijfster langs. Van 12.15 tot 13.15 uur bezoekt kinderboekenschrijfster en verhalenvertelster L.C. de Groot de school om te vertellen over haar spannende nieuwe kinderboek: 29 oktober – Het begin van Halloween.

Leerlingen krijgen de kans om vragen te stellen en een gesigneerd exemplaar van het boek aan te schaffen. Een bijzondere gelegenheid om de schrijfster te ontmoeten. Wie alvast meer wil weten over haar werk kan een kijkje nemen op www.lcdegroot.nl.

L.C. de Groot komt 10 oktober op bezoek bij De Kajuit. Foto: aangeleverd.