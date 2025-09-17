Scholieren trainen mentale weerbaarheid

Uithoorn – Leerlingen van de Praktijkschool Uithoorn en het Alkwin College deden 9 september mee aan het programma ‘Sport en Defensie Maken Weerbaar’. In teams voerden ze sportieve opdrachten uit op het terrein van KDO in De Kwakel, begeleid door veteranen en mensen van Defensie en MDT (Maatschappelijke Diensttijd).

Maaike, coördinator VO-scholen van de gemeente, hielp de sportdag organiseren. “Onderzoek van het RIVM laat zien dat bijna 1 op de 3 jongeren in Nederland last heeft van mentale klachten. ‘Sport en Defensie Maken Weerbaar’ daagt ze uit hun grenzen te verleggen. Niet opgeven maar doorzetten. Zo versterk je je fysieke kracht én je karakter en weerbaarheid.”

Naast de fysieke en mentale weerbaarheid van jongeren richt het programma zich ook op maatschappelijke betrokkenheid. Door de sportieve en militaire activiteiten, zoals survivalruns en zelfverdediging leren jongeren samenwerken, incasseren en doorzetten. Deze vaardigheden zijn essentieel voor maatschappelijke participatie en versterken het gevoel van verbondenheid. Maaike: “Persoonlijke weerbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid; allebei belangrijk voor een veerkrachtige, veilige samenleving.”

‘Sport en Defensie Maken Weerbaar’ is een samenwerking van de ministeries van Defensie en VWS, het Nederlands Veteranen Instituut en sportkoepel NOC*NSF. In de periode van augustus tot en met oktober doen in totaal meer dan 5.500 jongeren van 16 tot en met 20 jaar mee, in 22 gemeenten.

Op de foto: Leerlingen van de Praktijkschool Uithoorn en het Alkwin College deden mee aan het programma ‘Sport en Defensie Maken Weerbaar’. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.