Schiphol en de compensatie voor vliegherrie: een oproep tot inzicht

Uithoorn – In 2023 dienden honderden bewoners rondom Schiphol een verzoek in voor nadeelcompensatie vanwege de aanhoudende geluidsoverlast door vliegverkeer. Inmiddels zijn de besluiten binnen: sommigen ontvingen een bedrag ter compensatie, anderen bleven met lege handen achter. Maar wat bepaalt eigenlijk wie wel en wie niet gecompenseerd wordt?

Die vraag staat centraal in een nieuw juridisch vooronderzoek dat wordt geïnitieerd door SchipholWatch. Samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor wordt onderzocht of er sprake is van willekeur, inconsistentie of ondoorzichtig beleid in de toekenning van nadeelcompensatie. Om dat helder te krijgen, is inzage nodig in de beschikkingen die bewoners hebben ontvangen.

Maatschappelijke discussie

De geluidsoverlast rondom Schiphol is al jaren onderwerp van maatschappelijke discussie. Voor veel omwonenden is het geen abstract probleem, maar een dagelijkse realiteit die invloed heeft op gezondheid, woongenot en leefomgeving. De compensatieregeling van de overheid zou hierin een vorm van erkenning moeten zijn. Maar als die regeling niet transparant of eerlijk wordt toegepast, is dat reden tot zorg.

Door beschikkingen te verzamelen – zowel toekenningen als afwijzingen – kan het advocatenteam patronen herkennen en beoordelen of een juridische procedure kans van slagen heeft. Het uiteindelijke doel: een rechtvaardiger behandeling van bewoners die schade ondervinden van de luchtvaart.

Vertrouwelijk behandeld

Alle ingezonden documenten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden geanonimiseerd en niet gedeeld met derden, ook niet in het geval van een toekomstige rechtszaak. Het onderzoek is uitsluitend gericht op het beleid en de motivering achter de besluiten.

Bewoners die een beschikking hebben ontvangen – positief of negatief – worden uitgenodigd om deze te delen met SchipholWatch. Ook correspondentie over andere vormen van schadeclaims door luchtvaartgeluid is welkom. Wie op de hoogte wil blijven van de voortgang van het onderzoek, kan dat eenvoudig aangeven bij inzending.

Correspondentie kan gestuurd worden naar: onderzoek@schipholwatch.nl.

De geluidsoverlast rondom Schiphol is al jaren onderwerp van maatschappelijke discussie. Foto: SchipholWatch.