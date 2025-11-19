Samen zingen verbindt

Uithoorn – In Uithoorn klinkt binnenkort weer samenzang: De Schutse organiseert een projectkoor voor de kerstviering. Vier repetities – vanaf 26 november – bieden ruimte voor ervaren zangers én absolute beginners. Geen noten kunnen lezen? Geen probleem: deelnemers krijgen een karaoke-versie van hun partij per mail om thuis te oefenen. Het initiatief benadrukt dat zingen niet alleen muzikaal is, maar ook sociaal: “Niet zo’n kerkganger? Zing lekker mee”, luidt de uitnodiging. Het koor staat onder leiding van Guusta Mathlener-Stoll, met dominee Sibilla Verhagen als voorganger op Eerste Kerstdag. De boodschap is helder: muziek verbindt, ongeacht achtergrond of ervaring. Aanmelden kan tot 25 november via guustastoll@gmail.com. Wie meedoet, ontdekt misschien iets wat velen al weten: samen zingen maakt Kerst warmer.
Op de foto: Repeteer mee voor de kerstviering. Foto: aangeleverd.