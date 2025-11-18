Samen voor meer groen: Uithoorn wipt 4.063 tegels

Uithoorn – De gemeente Uithoorn heeft ook dit jaar vol enthousiasme meegedaan aan het NK Tegelwippen. Van 21 maart tot en met 31 oktober streden gemeenten in heel Nederland om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Uithoorn daagde buurgemeente Ouder-Amstel uit en ging voortvarend aan de slag. De eindstand: 4.063 gewipte tegels; een prachtig resultaat, nét iets minder dan de 4.099 van vorig jaar.

Groene burenstrijd: Ouder-Amstel wint

Hoewel gemeente Uithoorn zich van haar beste kant liet zien, ging gemeente Ouder-Amstel er met de winst vandoor: zij wipten maar liefst 7.458 tegels. Een indrukwekkende prestatie – gefeliciteerd aan onze groene buren!

Wijkacties en Legmeer Thamerdal

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel hebben enthousiast bijgedragen aan het vergroenen van hun omgeving. Op 23 mei vond een wijkactie plaats in Legmeer, speciaal in het kader van het NK Tegelwippen. De deelnemers waren positief en trots op hun groene tuinen. Daarnaast organiseerde woningcorporatie Eigen Haard een actie in Thamerdal.

Samen vergroenen

Ook de gemeente zelf droeg bij aan het NK Tegelwippen door te vergroenen op de werf. Daarmee laat Uithoorn zien dat vergroening een gezamenlijke inspanning is van bewoners en overheid. Een groene tuin is niet alleen gezellig, maar ook functioneel. Op warme dagen zorgt groen voor verkoeling en het trekt bijen, vlinders en andere nuttige insecten aan.

Meer informatie: https://www.uithoorn.nl/tuinvergroenen voor tips en inspiratie.

Een bloemenperk in plaats van stoeptegels is mooier en beter voor het klimaat. Foto: Gemeente Uithoorn.