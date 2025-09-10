Samen investeren in beveiliging bedrijventerreinen

Uithoorn – Vorige week brachten burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder Jan Hazen een bezoek aan VMB Security & Services aan de Ondernemingsweg in Uithoorn. Heiliegers heeft als burgemeester Veiligheid en Openbare orde in zijn portefeuille, wethouder Hazen gaat onder meer over Ondernemersklimaat & Werkgelegenheid. Zij waren er op uitnodiging van directeuren Robert Hasperhoven en Oscar Tieman en van Chris van Zantwijk, voorzitter van de Stichting Beveiliging Bedrijven Uithoorn (SBBU).

De SBBU werd opgericht nadat in 2005 en 2006 een flink aantal inbraken had plaatsgevonden bij bedrijven in de gemeente Uithoorn. Ondernemers spraken de behoefte uit aan collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen.

SBBU-voorzitter Van Zantwijk: “SBBU huurt VMB in voor de collectieve beveiliging. Aangesloten bedrijven betalen via hun lidmaatschapsbijdrage mee aan de inhuur; het Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel steunt de SBBU bij de inhuur.”

VMB opende een aparte vestiging in Uithoorn om korte lijntjes te hebben bij calamiteiten. VMB-directeur Oscar Tieman: “In drie minuten zijn we ter plekke. En we zijn goed zichtbaarheid op de bedrijfsterreinen in Uithoorn en De Kwakel. Er is altijd minimaal één auto binnen de gemeentegrenzen aanwezig.”

Top 3

Gevraagd naar de Top 3 van calamiteiten in de gemeente Uithoorn noemen de heren als eerste vandalisme, hangen en overlast, gevolgd door straatberovingen (vooral op minder verlichte plekken) en georganiseerde criminaliteit als drugshandel, diefstal en intimidatie. Heiliegers: “Goede signalering en snel handelen zijn ongelooflijk belangrijk om te voorkomen dat met name die georganiseerde criminaliteit zich vestigt op onze bedrijfsterreinen.”

Goede samenwerking

Van Zantwijk: “De samenwerking van SBBU met VMB, gemeente en politie voldoet goed; het aantal inbraken en andere calamiteiten is succesvol teruggedrongen. Tegelijk staat het voortbestaan van SBBU onder druk vanwege het relatief hoge aantal ondernemers dat zich niet aansluit bij de SBBU en dus niet meebetaalt aan de beveiliging van het bedrijventerrein waar ze zijn gevestigd.”

Hij vervolgt: “Veiligheid lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Er vinden nog steeds inbraken plaats. Een open raam of een hek met ondeugdelijk hang- en sluitwerk kan genoeg zijn voor een snelle kraak. Daarom moeten we samen scherp en alert blijven en samen investeren in een goede beveiliging tegen calamiteiten. Daarvoor is de SBBU opgericht.”

Wethouder Hazen is het daarmee eens: “We doen als gemeente onze best om een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn voor ondernemers. Daarom wil je ze ruimte aanbieden op een veilig bedrijventerrein.”

Op de foto: V.l.n.r. VMB-surveillant Peter Hendriks, VMB-directeur Robert Hasperhoven, SBBU-voorzitter Chris van Zantwijk, wethouder Jan Hazen en burgemeester Pieter Heiliegers, VMB-mededirecteur Oscar Tieman en Henri van Schaik, voorzitter Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.