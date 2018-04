De Roode Vos officieel ‘thuis’ in Uithoorn

Uithoorn – Vorige week ondertekenden Ria Zijlstra, wethouder Cultuur van de gemeente Uithoorn, en Jet van Dalfsen, eigenaresse van brouwerij de Schans, een bruikleen-overeenkomst voor het beeld de Roode Vos. Daarmee is nu officieel vastgelegd dat de Roode Vos in de brouwerij kan blijven zolang Jet van Dalfsen de eigenaresse is.

De ondertekening werd voorafgegaan door de geschiedenis van het beeld, verteld door Peter Schat van de Erfgoedcommissie. Het beeld de Roode Vos was het beeldmerk van de vermaarde tabaksfabriek die tot 1955 in Uithoorn stond. Veel meer is er echter niet bekend over de herkomst en ouderdom van het beeld, anders dan dat het in 1955 tegelijk met de fabriek uit het straatbeeld verdween en het eigendom werd van de gemeente. Daar belandde het beeld in het gemeentearchief.

Van tijdelijke naar officiële bruikleen

In 2005 is een bronzen replica van de Roode Vos onthuld op ongeveer dezelfde plek als waar het originele beeld ooit heeft gestaan. Tegelijkertijd vond een expositie plaats over de Schans in de brouwerij. Om deze expositie meer in context te kunnen plaatsen, werd de Roode Vos voor even uit de gemeentearchieven gehaald en uitgeleend aan de brouwerij.

Dit even werd echter ruim 13 jaar; het beeld is in de tussenliggende periode nooit opgehaald. Omdat de gemeente van mening is dat het beeld bij brouwerij de Schans vanuit historisch perspectief het meest op zijn plaats is, is ervoor gekozen de aanwezigheid van het beeld formeel vast te leggen. Het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst zorgt er daarmee voor dat de Roode Vos ook in de toekomst te bewonderen blijft in brouwerij de Schans.