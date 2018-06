Sander Bosman met graffiti crew in KunstKas

Aalsmeer – Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli opent de KunstKas van Tobias en Trudy Rothe haar deuren voor het publiek. In dat weekend exposeren Sander Bosman (HerzOne) en zijn crew MVP [Most Valuable Players] hun graffiti werk op een controversiële manier. Niet op een publieke muur ergens in een stad, maar op canvas en papier in een voormalige rozenkas. Vandaar dat zij voor deze expositie hebben gekozen voor de titel ‘Off The Wall’ met als ondertitel ‘graffiti sketches & canvases’.

Wilt u de graffitiwerken eens van dichtbij bekijken en meer te weten komen over deze bijzondere kunstvorm? Dan ben u van harte welkom op zaterdag 30 juni van 13.00 tot 17.00 uur en zondag 1 juli van 12.00 tot 17.00 uur in de KunstKas aan de Aalsmeerderweg 325.

Foto: Onlangs heeft Sander Bosman een elektriciteitshuis omgetoverd tot een prachtige kunstkast.