Flower Art Museum vanaf 6 juli open!

Aalsmeer – Aanstaande zondag 1 juli is de officiële opening voor genodigden van het Flower Art Museum. De opening wordt verricht door André Mulder, oud-directeur van Bloemenveiling Aalsmeer en kunstliefhebber.

In het museum staat de verbeelding van bloemen, planten en natuur in de hedendaagse kunst centraal. De eerste grote tentoonstelling is van Reinoud van Vught en Seet van Hout.

In de thematentoonstelling ‘Inspiring gardens’ laten Jacqueline van Kester, Mary Kuiper, Theo Leijdekkers, Flos Pol en Corry Zwart zien hoe de tuin hen inspireert en fascineert.

Ook is werk te bewonderen van kunstbeweging Tropisme, de tentoonstelling over Aalsmeer bloemendorp en andere kunst van de huidige collectie in het Flower Art Museum.

Bezoekers zijn vanaf 6 juli iedere vrijdag, zaterdag en zondag welkom van 10.00 tot 17.00 uur. Adres is Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren. Kijk voor meer informatie op www.flowerartmuseum.nl