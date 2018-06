Amazing Amateurs: Wie wint Gouden Penseel?

Aalsmeer – De IkToon maand van de amateurkunst is alweer bijna ten einde. De afgelopen weken werd er in Aalsmeer veel georganiseerd op het gebied van kunst en cultuur, zoals een expositie, workshops en een uitgaansavond.

Om de maand af te sluiten vindt aanstaande zaterdagmiddag 30 juni een feestelijke afsluiting plaats in het gemeentehuis. Tijdens deze middag worden ook de winnaars van de publieks- en vakjuryprijs van de Amazing Amateurs in de etalage expositie bekendgemaakt.

Een van de grote projecten tijdens IkToon was de expositie Amazing Amateurs in de etalage. Het is u wellicht niet ontgaan dat diverse etalages in het centrum van Aalsmeer de afgelopen maand rijkelijk gevuld waren met kunst: in maar liefst 26 etalages waren onder andere schilderijen, foto’s en beelden te bewonderen.

Voor dit project bundelden Cultuurpunt Aalsmeer en Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer de krachten. Via een online stemformulier werd men in de gelegenheid gesteld een stem uit te brengen op zijn of haar favoriete kunstenaar (stemmen is nu niet meer mogelijk).

De winnaar ontvangt de Gouden Penseel. Ook de vakjury beoordeelt de kunstwerken en heeft drie prijzen te vergeven.

Wie er met de prijzen vandoor gaan wordt aanstaande zaterdag 30 juni bekendgemaakt in het gemeentehuis van Aalsmeer. Vanaf 16.00 uur is publiek daar van harte welkom.

Smartlappenkoor Denk aan de Buren en Muziekvereniging Flora zullen de uitslag muzikaal opluisteren. Na afloop van het programma worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld na te borrelen met een hapje en een drankje.