Romantiek bij Amicitia in november

Uithoorn – Na de vakantieperiode is oratoriumkoor Amicitia maandagavond in vakcollege Thamen in Uithoorn aan het repeteren voor het concert vrijdagavond 28 november in De Schutse in Uithoorn.

Dit keer geen groot werk van één componist, maar werken van vier componisten uit de periode die bekend staat als de Romantiek, grofweg de hele 19e eeuw. Er worden werken van Rossini, Fauré, Brahms en Mendelssohn gezongen. De solisten zijn de bekende sopraan Titia van Heyst en bariton Ronald Dijkstra, organist is Eric Jan Joosse en het geheel staat onder leiding van dirigent Toon de Graaf.

Toegangskaarten kunnen nu al via www.amicitia-uithoorn.nl besteld worden. Ook bij Boekhandel Mondria, Lindeboom in Mijdrecht, en in Uithoorn bij Bruna, Amstelplein, en Readshop, Zijdelwaardplein, zijn kaarten verkrijgbaar.

Oratoriumkoor Amicitia. Foto: aangeleverd.