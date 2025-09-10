Ride for the Roses zet zich in voor jonge vrouwen met kanker

Regio – Voor jonge vrouwen draait het na de diagnose kanker niet alleen om overleven, maar ook om keuzes over hun kinderwens. “De standaardbehandeling bij gynaecologische kanker betekent vaak het verwijderen van de baarmoeder of bestralen”, legt dr. Christianne Lok, gynaecoloog-oncoloog bij Antoni van Leeuwenhoek, uit. “Dat kan levensreddend zijn, maar heeft enorme consequenties.”

Toen Sisela (39) de diagnose hormonale borstkanker kreeg, stond haar leven in volle bloei: een jonge zoon, een huis, toekomstplannen. “Het voelde alsof we afscheid moesten nemen van een deel van onze toekomst”, vertelt ze.

De PROFIT-studie, gesteund door Ride for the Roses, onderzoekt of vruchtbaarheidssparende behandelingen net zo veilig en effectief zijn als de standaardtherapie. Zo krijgen vrouwen meer zekerheid en kunnen zij beter geïnformeerde keuzes maken.

Ook het ADAMAS Centrum in Nieuw-Vennep ontvangt steun van Ride for the Roses. Hier vinden jonge patiënten en hun families een plek om te praten over thema’s die vaak onderbelicht blijven: relaties, kinderwens, toekomst. Sisela werkt er inmiddels als vrijwilliger.

Iedereen kan meedoen

Zondag 28 september kan iedereen meedoen: fietsen (25, 50 of 100 km), wandelen (15 km) of de nieuwe kidswalk van 5 km. Onderweg zijn sfeervolle stops ingericht voor herinnering en saamhorigheid. Arts-onderzoeker Madeleine van den Berg benadrukt: “Dit onderzoek heeft impact op het hele leven van een jonge vrouw. Dankzij steun van initiatieven zoals Ride for the Roses kunnen wij werken aan antwoorden die écht verschil maken.”

Ook een bijdrage leveren? Schrijf je in via RidefortheRoses.nl en steun jonge vrouwen in hun strijd én toekomst.

Op de foto: Fiets 28 september mee voor Ride for the Roses. Foto: aangeleverd.