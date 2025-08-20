Ride for the Roses keert terug naar Aalsmeer en Uithoorn

Aalsmeer/Uithoorn – Voor het derde jaar op rij is Aalsmeer gastheer van de Ride for the Roses, het landelijke evenement dat geld inzamelt voor KWF Kankerbestrijding. Op zondag 28 september komen ruim duizend deelnemers opnieuw in actie om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Ook veel inwoners van Uithoorn stappen die dag op de fiets of trekken hun wandelschoenen aan.

Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden: fietsers rijden 25, 50 of 100 kilometer, wandelaars leggen 15 kilometer af en dit jaar is er een KidsWalk van 5 kilometer. Zo is het evenement toegankelijk voor zowel gezinnen als sportieve deelnemers.

Burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer, die de Ride een warm hart toedraagt, verzorgt het startschot: “Ik hoop van harte dat iedereen, op welke manier dan ook, wil bijdragen aan de Ride for the Roses. Het is bijzonder om te zien hoe de regio samenkomt voor dit belangrijke doel.”

Bij de start zingt Berget Lewis het iconische lijflied ‘The Rose’ van Bette Midler. Onderweg passeren deelnemers de ‘dierbarengalerij’, een indrukwekkende plek om stil te staan bij de betekenis van dit evenement. Na de finish ontvangt iedere deelnemer een roos als symbool van hoop en verbinding. Meer informatie en inschrijven kan via RidefortheRoses.nl.

Op de foto: Veel deelnemers aan de Ride for the Roses in 2024. Foto: Michiel Maas