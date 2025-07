Rein en Gera nemen afscheid van levenswerk Zorgboerderij Inner-Art

De Kwakel – Na achttien jaar van toewijding, inspiratie en onvoorwaardelijke inzet nemen Rein en Gera geleidelijk afscheid van hun levenswerk: Zorgboerderij Inner-Art aan de Vuurlijn 36. Wat ooit begon met drie deelnemers is uitgegroeid tot een bloeiende gemeenschap waar wekelijks zo’n negentig mensen samenkomen om rust, zingeving en verbondenheid te vinden.

Unieke plek

De zorgboerderij is in de loop der jaren uitgegroeid tot een unieke plek in de regio. Een plek waar mensen mogen zijn zoals ze zijn, waar ruimte is voor persoonlijke groei, herstel en ontmoeting. Onder leiding van Rein en Gera is Inner-Art een veilige haven geworden voor duizenden mensen uit De Kwakel en ver daarbuiten. Hun visie – geworteld in naastenliefde en respect voor de medemens – heeft een omgeving gecreëerd waarin lachen, huilen, ontdekken en helen hand in hand gaan.

De impact van hun werk is voelbaar in de verhalen van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Inner-Art is meer dan een zorgboerderij; het is een plek van betekenis, gebouwd op de schouders van twee mensen die hun hart hebben gevolgd en daarmee het verschil hebben gemaakt.

Nieuwe fase

Nu breekt een nieuwe fase aan. Rein en Gera dragen het stokje over aan hun dochters, schoonzoon en het toegewijde team van medewerkers en vrijwilligers. Ook hun zonen blijven achter de schermen betrokken bij het reilen en zeilen van de boerderij. Rein blijft actief als chauffeur en als kracht achter de buitenklussen, terwijl Gera zich meer zal richten op haar andere passie: het schrijven van boeken over levens- en geloofsvragen.

De gemeenschap wenst Rein en Gera een mooie, verdiepende nieuwe levensfase toe. Een fase waarin zij mogen ontdekken, genieten en op een andere manier vorm mogen geven aan hun dagen. Tegelijkertijd kijken velen met dankbaarheid terug op wat zij hebben opgebouwd: een kostbare plek die blijft voortbestaan, gedragen door hun nalatenschap en de mensen die hun missie voortzetten.

Rein en Gera nemen afscheid van levenswerk Zorgboerderij Inner-Art. Foto: aangeleverd.