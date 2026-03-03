Ramses en Liesbeth dag in Bibliotheek Uithoorn

Uithoorn – Bibliotheek Uithoorn staat zondag 29 maart volledig in het teken van twee iconen uit de Nederlandse kleinkunst: Ramses Shaffy en Liesbeth List. Tijdens de zogenoemde Ramses en Liesbeth-dag komen verhalen, chansons en cabaret samen in een warm en levendig programma dat het publiek meeneemt door hun levens, hun vriendschap en hun tijdloze werk. De middag begint om 14.30 uur en is gratis toegankelijk. Vanwege de verwachte belangstelling is aanmelden gewenst via info@bspu.nl.

De presentatie is in handen van Daan Bartels, afkomstig uit Uithoorn. Bartels is kleinkunstkenner en schrijver, met een uitgesproken affiniteit voor het oeuvre van Ramses Shaffy en Liesbeth List. Hij verdiepte zich jarenlang in hun levens en maakte onder meer wandelroutes en een boek rond hun gezamenlijke geschiedenis. Tijdens deze middag deelt hij verhalen, context en persoonlijke inzichten die de chansons en teksten extra gelaagd maken.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Remco van de Weerdt. Zijn passie voor theater en muziek loopt als een rode draad door zijn werk. Een bijzondere ontmoeting met Liesbeth List vormde het begin van zijn missie om haar mooiste liederen te blijven zingen; met respect, zeggingskracht en eigenheid. Tussendoor zorgt Cabaret Uithoorn voor lucht en glimlach, met komische anekdotes en kleine scènes uit het leven van Ramses en Liesbeth.

Rames en Liesbeth. Foto archief.