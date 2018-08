Ramen open? Wees extra alert

Uithoorn – Uit een woning aan de Beellaan in Uithoorn zijn op zaterdag 28 juli sieraden gestolen. Dat is gebeurd tussen zeven en half acht ’s avonds. De bewoonster had de ramen open vanwege de warmte. Ze bemerkte een geluid in huis en zag even later een jongen wegrennen. Diverse sieraden bleken te zijn meegenomen door deze ongenode gast. De politie kon twee dagen later deels goed nieuws brengen: In de Christinalaan was namelijk een deel van de buit teruggevonden in een putje op straat. Helaas waren een aantal, vooral duurdere sieraden hier niet bij