Rabobank-leden verdelen 300.000 euro onder diverse clubs in de regio

Regio – Na een stemcampagne van drie weken hebben 4.500 Rabobank-leden uit regio Schiphol samen 300.000 euro verdeeld over 179 clubs en verenigingen die gevestigd zijn in Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer. Met dat geld kunnen zij investeren in bijvoorbeeld verduurzaming, nieuwe materialen of het werven van vrijwilligers – precies daar waar de behoefte het grootst is. De jaarlijkse Rabo ClubSupport ondersteunt daarmee het verenigingsleven. Niet alleen financieel, maar ook met kennis, begeleiding en trainingen.

Samen sterk voor het verenigingsleven

“Clubs en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van deze regio Dat is waar we elkaar ontmoeten, onze hobby’s uitoefenen en vooral plezier hebben”, zegt Jan Feenstra, Coöperatief Directeur bij Rabobank Regio Schiphol. “Als coöperatieveen bank vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan praten én meebeslissen. Dat is precies wat Rabo ClubSupport zo bijzonder maakt: onze leden bepalen zelf welke clubs financiële steun ontvangen. Zo zorgen we er samen voor dat het lokale verenigingsleven blijft bloeien. Dat zoveel leden hun stem uitbrengen voor hun club, zegt iets moois over de betrokkenheid van onze leden, maar ook de kracht van het verenigingsleven.” Van de maatschappelijk betrokken Oranje verenigingen tot de Avond Vierdaagse organisaties in de hele regio. En van Sportverenigingen zoals de Legmeervogels in Uithoorn, Hockeyvereniging De Reigers in Hoofddorp tot Zwemvereniging Oceanus in Aalsmeer. En natuurlijk zijn er ook mooie bedragen gegaan naar stichtingen zoals Voedselbanken en Kinderboerderijen. De cultuursector kwam ook flink aan bod met de vele muziek en toneelverenigingen en cultuurinstellingen die deze regio heeft. In totaal hebben 179 verenigingen en stichtingen in deze regio een cheque ontvangen.

Rabo ClubSupport

Als coöperatieve bank geeft Rabobank ieder jaar een deel van haar resultaat terug aan verenigingen. Een voorbeeld hiervan is met de Rabo ClubSupport-campagne. Hierin kiezen Rabobank-leden welke clubs en verenigingen een financieel steuntje in de rug krijgen. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe meer geld deze ontvangt. Dit jaar stemden in heel Nederland meer dan 725.000 leden op hun favoriete club. In de afgelopen twee weken ontvingen meer dan 35.000 clubs in Nederland een cheque, in totaal bijna 20 miljoen euro.

Met Rabo ClubSupport ondersteunt Rabobank clubs ook op andere manieren. Het hele jaar door kunnen clubs deelnemen aan verschillende workshops en masterclasses. Ook kunnen clubs zich aanmelden voor een intensief traject, waarbij zij 1-op-1 worden begeleid door expert. Bijvoorbeeld bij het werven van leden, vrijwilligers en fondsen, maar ook bij financieel management en verduurzaming. Tot slot vervult Rabobank een belangrijke netwerkfunctie voor verenigingen en clubs. Op lokaal niveau, maar ook als landelijke partner van NOC*NSF.

Op de foto: Met Rabo ClubSupport ondersteunt de Rabobank clubs en het verenigingsleven op allerlei manieren. Foto: aangeleverd.