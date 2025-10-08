Raadsleden DUS! op bezoek bij Team Sportservice

Uithoorn – Hoe kunnen sport en bewegen bijdragen aan een gezond en verbonden Uithoorn? Met die vraag bezochten raadsleden Pim Boswijk en Shaunie de Zanger van de lokale partij DUS! onlangs Team Sportservice Uithoorn. Het werd een inspirerend werkbezoek vol ideeën over hoe sport en bewegen een stevige plek innemen in het gemeentelijk beleid.

De ontvangst was in handen van Ilonka den Ouden, coördinator Gezonde Jeugd en bevlogen medewerker van Team Sportservice. Zij schetste hoe ze met haar collega’s dagelijks bijdraagt aan een actieve en gezonde leefstijl in de gemeente. Van ondersteuning aan sportverenigingen tot aan het organiseren van activiteiten die iedereen terug kan vinden op het platform Uithoorn Actief, van het inzetten van buurtsportcoaches tot aan de lokale JOGG-aanpak waarmee samen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder kunnen worden gemaakt.

Kracht van sport

Tijdens het gesprek kwamen verschillende projecten aan bod die de kracht van sport in de samenleving laten zien. Zo start binnenkort de Gezonde Jeugdmonitor, een onderzoek onder alle basisschoolleerlingen in Uithoorn. Hiermee krijgt de gemeente meer inzicht in de leefomgeving van kinderen en kan beleid beter afgestemd worden op hun behoeften. Ook het samenwerkingsproject met zorgpartners rondom valpreventie bij ouderen kreeg veel aandacht. Met vitaliteitsbijeenkomsten en speciale trainingen zoals In Balans wordt gewerkt aan meer veiligheid en zelfvertrouwen voor senioren.

De raadsleden spraken samen met Team Sportservice over belangrijke thema’s die de toekomst van Uithoorn raken: hoe zorgen we dat iedereen, ongeacht leeftijd of inkomen, kan meedoen? Hoe houden we sportverenigingen vitaal en toegankelijk? En hoe benutten we sport en bewegen als krachtig middel om gezondheidsproblemen te voorkomen en samenwerking in buurten sterker te maken?

Het werkbezoek eindigde met een uitnodiging die de raadsleden met plezier aannamen: binnenkort doen zij zelf mee aan een activiteit van Team Sportservice. Want sport en bewegen beleef je het best niet aan tafel, maar midden in de wijk, samen met de inwoners van Uithoorn.

Op de foto: Raadsleden DUS! op bezoek bij Team Sportservice. Foto: aangeleverd.