Puzzeltocht ‘Het Verzet van Uithoorn’ in oorlogstijd

Uithoorn/De Kwakel – Burgemeester Heiliegers ontving vorige week de puzzeltocht ‘Het Verzet van Uithoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog’ uit handen van de initiatiefnemers Annalies Outhuijse en Jaap Waverijn.

De uitdagende wandel-puzzeltocht neemt je langs adressen in Amstelhoek en het centrum van Uithoorn waar belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het spel spelen de deelnemers zelfstandig en duurt ongeveer tussen een en anderhalf uur. Het spelpakket verkrijgbaar Bruna in winkelcentrum Amstelplein, inclusief een boek over WOII in Uithoorn. De tocht is geschikt voor kleine en grote groepen, families, bedrijven en vrienden en is gebaseerd op het dit voorjaar verschenen boek ‘Sporen van Oorlog’ van Chris Woerden en Dirk Plasmeijer.

De initiatiefnemers leggen uit: “Met deze tocht stap je in het leven van de verzetsstrijders van gemeente Uithoorn en moet je een geheime boodschap afleveren voor de verzetskrant De Luistervink. We zijn vereerd dat we dit mochten maken en ook echt trots op het resultaat. We vinden het natuurlijk belangrijk dat mensen een leuke tijd hebben, maar door de tocht leer je spelenderwijs ook zoveel over de lokale geschiedenis en die is zonder twijfel indrukwekkend.”

Onder de indruk

Burgemeester Heiliegers is onder de indruk. “Het is zo ontzettend belangrijk dat de verhalen van de oorlog levend blijven. Zeker ook in dit jaar, we vieren 80 jaar vrijheid. De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt, zodat de initiatieven ook daadwerkelijk gerealiseerd konden worden. Op en rondom 4 en 5 mei zijn er mooie activiteiten gehouden in onze dorpen. Deze puzzeltocht is een aanrader.”

Burgemeester Heiliegers (midden) naast initiatiefnemer Annalies Outhuijse. Uiterst rechts Chris Woerden, schrijver van Sporen van Oorlog. Foto: gemeente Uithoorn.