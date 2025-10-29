PUSH licht bezwaren tegen Luchthavenverkeersbesluit toe  bij RvS

Uithoorn – Stichting PUSH is vrijdag 7 november door de Raad van State gevraagd een nadere toelichting te geven op haar bezwaren tegen het voorgenomen besluit om maximaal 478.000 vliegtuigbewegingen per jaar toe te staan op Schiphol. Dat staat in het in het Luchthaven-verkeersbesluit dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat in mei heeft vastgesteld. De stichting Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH) heeft in juli beroep tegen dit besluit aangetekend. Het maximaal aantal toegestane vluchten betekent onherroepelijk een verdere verslechtering van de leefomstandigheden in Uithoorn.

Inwoners van de gemeente Uithoorn worden al jaren blootgesteld aan veel geluidsoverlast van Schiphol. Het maximaal aantal vliegbewegingen dat de minister nu per jaar wil toestaan, leidt absoluut niet tot minder overlast, terwijl dat zeer noodzakelijk is. Vorig jaar gaf 74 procent van de inwoners aan veel hinder te ervaren van Schiphol en 39 procent zelfs ernstige hinder. Dit is een gevolg van de extreme toename van het gebruik van de Aalsmeerbaan, de baan die over Uithoorn gaat. Het aantal starts van de Aalsmeerbaan nam tussen 2008 en 2024 toe met 68 procent, terwijl het totaal aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol in die periode slechts met 5 procent toenam. Met andere woorden: de groei van Schiphol is bijna geheel opgevangen door veel intensiever van de Aalsmeerbaan gebruik te maken met alle overlast tot gevolg.

Gevolgen volksgezondheid groot

PUSH zet zich dan ook in om het aantal vliegbewegingen op Schiphol te beperken en het gebruik van de Aalsmeerbaan te verminderen. De gevolgen van het vele en harde vliegtuiggeluid voor de volksgezondheid zijn groot. Langdurige blootstelling aan veel geluid leidt tot ernstige gezondheidsrisico’s, heeft onderzoek van het RIVM aangetoond. Ook leidt het vele vliegverkeer tot leerachterstanden bij kinderen. Inwoners worden op geen enkele manier beschermd tegen de overlast van het vele vliegen. Uithoornaars en Kwakelaars kunnen geen aanspraak maken op geluidsisolatie van hun woning en de overheid gedoogt al jaren, dat de geluidsgrenzen bij het zogenoemde handhavingspunt bij Uithoorn wordt overschreden. Ook in 2023 en 2024 was dit weer het geval. De geluidsgrenzen werden overschreden terwijl er in die jaren minder vliegbewegingen op Schiphol waren dan de minister nu wil toestaan. Ook in 2025 dreigen de geluidsgrenzen hier weer te worden overschreden.

Binnen de geluidsnormen blijven

Voor PUSH dan ook alle reden om schriftelijk beroep bij de Raad van State aan te tekenen tegen het voorgenomen besluit. De Raad van State, tevens het belangrijkste adviesorgaan voor de regering, heeft PUSH nu gevraagd een nadere toelichting te geven op het beroep.

PUSH-voorzitter Mirella Visser: “Dat doen wij natuurlijk graag. We zullen er dan ook nog eens nadrukkelijk op wijzen dat de minister eerder heeft aangegeven dat maximaal tussen de 420.000 en 450.000 vluchten uitgevoerd kunnen worden om binnen de geluidsnormen te blijven. Het maximum dat in het voor-genomen besluit staat gaat daar ruim overheen.’’

De Raad van State neemt 7 november nog geen besluit over het beroep van PUSH, dat gebeurt op een later moment. Op www.pushuithoorn.nl is meer informatie te vinden.

Op de foto: PUSH-Voorzitter Mirella Visser geeft vrijdag 7 november een nadere toelichting op het beroep dat de stichting heeft aangetekend tegen het Luchthavenverkeersbesluit. Foto: aangeleverd.