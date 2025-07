Power op wielen tijdens All American Sunday in Uithoorn

Uithoorn – Het evenemententerrein Legmeer-West aan de Randhoornweg verandert zondag 27 juli van 12.00 tot 19.00 uur in een waar paradijs voor liefhebbers van Amerikaanse auto’s, motoren en nostalgie. Tijdens de inmiddels traditionele All American Sunday draait alles om glimmend chroom, ronkende motoren en een flinke dosis Amerikaanse sfeer. Van klassieke bolides uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw tot imposante motoren en spectaculaire acts. Dit gratis toegankelijke evenement biedt vermaak voor jong en oud.

Traditie met hart en ziel

Initiatiefnemer Han Nollen, bekend van café Drinken & Zo, is al 25 jaar het kloppend hart achter dit evenement. Met zijn sociale betrokkenheid en organisatorisch talent wist hij eerder al evenementen als de Harley Dagen tot een groot succes te maken. Maar zijn grootste passie ligt bij de All American Sunday, waar liefhebbers van klassieke Amerikaanse voertuigen samenkomen om hun trots te tonen.

26e editie: groter dan ooit

Na het jubileumjaar in 2024 gaat het feest dit jaar onverminderd door met de 26e editie. Bezoekers kunnen zich opnieuw verheugen op een middag vol indrukwekkende voertuigen, livemuziek, foodtrucks en unieke acts. Kinderen kijken hun ogen uit bij al het glimmende geweld, terwijl volwassenen genieten van de ontspannen sfeer en muzikale optredens.

Muziek en spektakel

Op het podium staan onder andere Clark and the Aces, die het publiek meenemen naar de roots van de rock-’n-roll met een vleugje blues en rockabilly. Ook Wild May West zorgt voor muzikaal vuurwerk. Dansen mag, stilzitten wordt lastig.

Een bijzondere attractie dit jaar zijn The Wastelanders: een groep post-apocalyptische piraten die met hun zelfgebouwde voertuigen – recht uit een Mad Max-film – over het terrein rijden. Deze creaties van gerecycled schroot zijn niet alleen spectaculair om te zien, maar ook een knipoog naar duurzaamheid.

The Day Before

Het feest begint eigenlijk al een dag eerder. Op zaterdag 26 juli vertrekt om 12.00 uur een indrukwekkende stoet motoren voor een rit door de regio. Rond 17.00 uur keren de deelnemers terug naar het terrein, waar de BBQ brandt en Clark and the Aces opnieuw zorgen voor de muzikale omlijsting. Deze voorproef op zondag is een aanrader voor motorliefhebbers en gezinnen. Aanmelden voor de rit kan via info@drinkenenzo.nl.

Tijdens de inmiddels traditionele All American Sunday draait alles om glimmend chroom, ronkende motoren en een flinke dosis Amerikaanse sfeer. Foto: aangeleverd.