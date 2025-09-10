Postzegelruilbeurs Uithoorn vaste waarde voor verzamelaars

Uithoorn – Elke eerste zaterdag van de maand verandert het Wijkcentrum Bilderdijkhof in Uithoorn in een levendig trefpunt voor postzegelliefhebbers. De Filatelisten Vereniging Uithoorn (FVU) organiseert dan haar maandelijkse postzegelruilbeurs, een evenement dat zowel beginnende als ervaren verzamelaars aantrekt.

Hoewel de editie van 6 september inmiddels achter de rug is, kunnen geïnteresseerden zich alvast verheugen op de volgende beurs. Van 10.00 tot 14.00 uur kunnen bezoekers dan opnieuw terecht aan de Bilderdijkhof 1 om postzegels te ruilen, kopen of verkopen. Naast het uitwisselen van bijzondere exemplaren is er ook ruimte om stuiverboeken door te bladeren en accessoires aan te schaffen bij gespecialiseerde handelaren. De beurs biedt bovendien een verloting met aantrekkelijke prijzen, wat het evenement een extra feestelijk tintje geeft.

De toegang is gratis voor leden van de FVU. Niet-leden betalen een bescheiden bijdrage van één euro. Het wijkcentrum is goed bereikbaar: er is gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving en vanaf het Busstation Uithoorn en de halte Alfons Ariënslaan is het slechts een korte wandeling.

De postzegelruilbeurs is een vaste waarde in de regio en biedt een laagdrempelige gelegenheid om kennis te maken met de wereld van de filatelie. Of je nu komt voor een zeldzaam exemplaar, een praatje met mede-verzamelaars of gewoon uit nieuwsgierigheid.

Op de foto: De Postzegelruilbeurs Uithoorn is een vaste waarde voor verzamelaars. Foto: Archief NM.