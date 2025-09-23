Posteractie Vluchtelingenwerk Uithoorn

Uithoorn – Vluchtelingenwerk Uithoorn is een lokale posteractie gestart. Het is een tegenbeweging naar aanleiding van de extreme protesten tegen het AZC bij het gemeentehuis, nu twee weken geleden.

Woordvoerder Eva van Wilgen: “Vluchtelingenwerk Uithoorn vindt het belangrijk dat mensen in gesprek blijven gaan met elkaar. Inzetten op verbinding en niet op conflict. We hopen dat ze deze poster op veel ramen in Uithoorn gaan zien. De uiting presenteert een vredesduif met de tekst: ‘Zelfs als iedereen gelijk heeft, moeten we er nog samen uit zien te komen’. Wie interesse heeft kan de poster ophalen bij de bibliotheek in Uithoorn of bij Vluchtelingenwerk, Kuyperlaan 50, Uithoorn.”

De posteractie van Vluchtelingenwerk Uithoorn. Foto: aangeleverd.