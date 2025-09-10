Politieactie gericht op fatbikes

Uithoorn – Eind augustus heeft de politie in Uithoorn een gerichte verkeerscontrole uitgevoerd waarbij 66 fatbikes zijn gecontroleerd. De gemeente juicht dit soort acties van harte toe, omdat ze bijdragen aan een veiliger verkeersbeeld in de gemeente Uithoorn.

Controle op veiligheid en regelgeving

Tijdens de controle werd gekeken naar de technische staat van de fatbikes, het naleven van verkeersregels en mogelijke aanpassingen waardoor een fatbike feitelijk als bromfiets zou moeten worden beschouwd. Fatbikes zijn de afgelopen jaren sterk in opkomst, vooral onder jongeren. Hoewel ze een aantrekkelijk en duurzaam vervoermiddel vormen, voldoen niet alle fatbikes aan de wettelijke eisen en veiligheidsnormen. De controle resulteerde in 11 bekeuringen voor uiteenlopende overtredingen. Met deze handhavingsactie wil de politie bijdragen aan een veilige verkeersomgeving voor alle weggebruikers – of ze nu op een fatbike, gewone fiets of scooter rijden.

Regionale bewustwordingscampagne

Deze controle sluit goed aan bij de campagne van de Vervoerregio Amsterdam, die op donderdag 19 juni van start ging in Uithoorn. Tijdens deze campagne organiseerde TeamAlert een StreetTalk-activiteit waarbij jongeren op een interactieve manier leerden over de risico’s van het opvoeren van e-bikes. Door vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren, ontdekten zij spelenderwijs de gevaren van onverantwoord rijgedrag.

Belang van bewustwording en handhaving

Wethouder Jan Hazen, portefeuillehouder Mobiliteit & Infrastructuur, benadrukt het belang van bewustwording en handhaving: “We zien dat fatbikes en e-bikes steeds populairder worden, maar dat brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat gebruikers zich bewust zijn van de regels en de technische eisen. De politiecontrole draagt bij aan een veiliger verkeersbeeld in onze gemeente en dat ondersteunen wij van harte.”

Daarnaast maakt de wethouder zich zorgen over het gebruik van fatbikes door jonge kinderen: “Om te beginnen is bewegen op eigen kracht natuurlijk beter op die leeftijd, als je lijf nog volop in de groei is. Maar daarbij komt dat omgevingsbewustzijn en het inschatten van risico’s bij kinderen nog niet goed zijn ontwikkeld. Een minimumleeftijd van 14 tot 16 jaar zou ik daarom zeer toejuichen.”

Op de foto: Wethouder Hazen (rechts) spreekt met jongeren tijdens de TeamAlert Streettalk-campagne. Foto: Geke Bosch.