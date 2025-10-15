Uithoorn – Dit jaar is het vijftig jaar geleden, dat de Russische componist Sjostakovitsj overleed. Hij lag altijd in de clinch met het regime van Stalin, omdat hij zeer kritisch stond ten opzichte van de dictatuur.

Zondag 19 oktober speelt meesterpianist Hannes Minnaar om 14.30 uur in De Schutse in Uithoorn een selectie uit de Preludes en Fuga’s van Sjostakovitsj, afgewisseld met delen uit ‘Das Wohltemperierte Klavier’ van Bach. Ook Schubert en Brahms komen aan de bod.

De SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) is de organisator van dit bijzondere pianorecital, dat het publiek een unieke kans biedt om een Nederlandse pianist van wereldklasse te horen tegen een schappelijke toegangsprijs. Losse kaarten à 22,50 euro zijn te koop bij de Read Shop (Zijdelwaardplein, naast de Jumbo); jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts 15 euro. Kaarten en abonnementen zijn ook online te bestellen via www.scau.nl. De deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open; dan worden de resterende kaarten verkocht.

Op de foto: Pianist Hannes Minnaar met Bach en Sjostakovitsj. Foto: aangeleverd.