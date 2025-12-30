Oude Dorp Uithoorn straalde dankzij Ondernemersfonds

Uithoorn – Het Oude Dorp van Uithoorn was deze decembermaand opnieuw gehuld in feestelijke kerstsfeer. “Dat is mede te danken aan de bijdrage van het Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel”, zo laat winkeliersvereniging Uit in Uithoorn aan de Amstel weten. Het fonds, dat onlangs voor zes jaar werd verlengd, speelt een cruciale rol in het levendig houden van het historische dorpshart.

De winkeliersvereniging, die geen inkomsten uit reclame of verhuur ontvangt, draait op een bescheiden bijdrage van lokale ondernemers. Daarmee worden jaarlijks kleine acties en vaste kosten bekostigd. “Juist daarom zijn we blij met het bestaan van het Ondernemersfonds”, aldus het bestuur.

Dit jaar was er naast de sfeervolle verlichting ook een wensboom geplaatst op het dorpsplein. Bezoekers konden hier hun kerstwens achterlaten; een initiatief dat zorgt voor verbinding en een warm gevoel binnen de gemeenschap.

Bestuursleden gezocht

De vereniging kampt al geruime tijd met een tekort aan bestuursleden. Pogingen om onder de leden versterking te vinden, hebben tot nu toe weinig resultaat opgeleverd. Daarom doet het bestuur nu een oproep aan inwoners van Uithoorn die affiniteit hebben met het organiseren van activiteiten, het secretariaat of andere bestuurlijke taken. Ervaring is welkom, maar enthousiasme telt minstens zo zwaar.

Wie wil bijdragen aan een bruisend dorpshart kan contact opnemen met Dion van Tol via 06-12726042.

De kerstwensboom op het dorpsplein. Foto: aangeleverd.