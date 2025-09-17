Opening cultureel seizoen met Speelman en Speelman

Uithoorn – Met hun nieuwe cabaretprogramma ‘Alles op z’n plek’ openen de gebroeders Speelman en Speelman zondag 21 september het nieuwe culturele seizoen van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn). De voorstelling begint om 14.30 uur in De Schutse te Uithoorn; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Dan kunnen er ook nog losse kaarten gekocht worden.

‘Alles op z’n plek’ vertelt de reis van twee jochies naar de volwassen muzikanten die ze nu – 25,5 jaar later – zijn. Het is een eerlijk, rauw verhaal van successen en tegenslagen, van overeenkomsten en verschillen tussen twee broers met ieder een (eigen) droom. Ontmoet Speelman en Speelman in zowel hun glorie- als kwetsbare momenten, die allemaal nodig waren om ‘alles op z’n plek’ te krijgen.

Losse kaarten à 18 euro zijn vanaf te koop bij de Readshop in Winkelcentrum Zijdelwaard (naast de Jumbo); jongeren tot en met zestien jaar betalen 11 euro. Abonnementen en losse kaarten zijn ook online te bestellen via www.scau.nl.

Op de foto: SCAU opent het cultureel seizoen met Speelman en Speelman. Foto: aangeleverd.