Open Dag Tuin Bram de Groote

Uithoorn – Aan de Boterdijk in Uithoorn ligt de Tuin Bram de Groote, die sinds 1994 als natuurgebied in beheer is bij Landschap Noord-Holland. De tuin heeft onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weiland.

Op de eerste zondag van de maand, van april tot en met september, is de tuin ‘s middags open voor bezoekers. Zo ook zondag 3 mei van 13.00 tot 16.00 uur. Naast de open dagen is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 09.00 en 12.00 uur in de tuin rond te kijken.

Toelichting

De vrijwilligers staan klaar om toelichting en uitleg te geven. De wilde hyacinten lopen op hun eind. Maar de fruitbomen bloeien volop. Een heel bijzondere bloeier is de ‘vaantjesboom’ of ‘zakdoekenboom’. Hij staat voor de werkschuur en is al vanaf de Boterdijk goed te zien. Het is dan ook meteen duidelijk waaraan deze boom zijn merkwaardige naam dankt. De bolvormige bloeiwijze wordt omgeven door twee geelwitte schutbladen van wel tien centimeter, die enigszins aan zakdoeken doen denken. Ook de rododendron en azalea’s staan prachtig in bloei.

De tuin ligt in Uithoorn op de hoek Boterdijk/Elzenlaan. Toegang via de zijingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis en aanmelden van tevoren is niet nodig. Meer informatie op: www.landschapnoordholland.nl/activiteiten.

Op de foto: Tuin Bram de Groote. Foto: aangeleverd.