Waar het kleedje ligt, ontstaat het dorp

Regio – Niets werkt zo verbindend als goed slenterweer. En dat liet zich de afgelopen weken overal in gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn voelen. Zodra de zon zich liet zien, kwamen Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen, Mijdrecht, Wilnis, De Hoef en Amstelhoek vanzelf naar buiten. Ook in Uithoorn en De Kwakel hing die herkenbare dorpse sfeer: kleedjes op de grond en buren die iets langer bleven staan voor een praatje.

Trottoirs en plantsoenen veranderden in kleine ontmoetingsplekken. Dozen met zoldervondsten, van vergeelde lp’s tot kinderspeelgoed met een verhaal, vonden moeiteloos een nieuw thuis. Kinderen scharrelden langs stapeltjes boeken en oud servies, terwijl ouders en grootouders bijpraatten over van alles en nog wat.

Zelfs wie niets zocht of verkocht, nam de tijd om even rond te struinen. Het waren precies die kleine momenten; een zwaai, een kort gesprek, een onverwachte vondst die lieten zien hoe levendig en warm onze dorpen zijn zodra het weer meewerkt. Een sfeer die je niet organiseert, maar die vanzelf ontstaat.

Foto’s: Wilco de Vries, redactie Nieuwe Meerbode, aangeleverd.