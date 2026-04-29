Veenland Tafeltennis 2 kampioen

De Ronde Venen – Het tweede team van Veenland Tafeltennis is afgelopen vrijdag in de Willisstee gehuldigd voor het behalen van het kampioenschap in de derde klasse. Het team eindigde met een overtuigende voorsprong van elf punten op nummer twee Benschot uit Bunschoten.

In de laatste wedstrijd werd met 4-1 gewonnen van Benschot. Eerder in het seizoen hadden Martijn en Yannick al vier keer met 5-0 gewonnen, onder meer van Woerden en HTTC.

Yannick onderscheidde zich tijdens de laatste speelavond op bijzondere wijze. Voorafgaand aan zijn eigen wedstrijd gaf hij training aan de jeugd en tijdens de wedstrijd viel hij ook nog in bij het eerste team voor Joost. Daarmee liet hij zijn grote gedrevenheid zien. In de derde klasse behaalde Yannick een indrukwekkend winstpercentage van 85 procent. Ook Martijn presteerde uitstekend, met een winstpercentage van 67 procent.

Team 3, bestaande uit Ron en Ton, kwam in de derde klasse (in een andere poule) net tekort voor het kampioenschap. Zij eindigden met 31 punten, een punt minder dan kampioen ZTTV. De laatste wedstrijd tegen Iduna uit Bilthoven ging met 1-4 verloren. Ron kon zich troosten met de overwinning van ‘zijn’ AZ, twee dagen later.

Op 1 mei krijgen belangstellenden de kans om zelf hun tafeltennistalent te testen tijdens de open dag van Veenland Tafeltennis in Willisstee. De avond begint om 20.15 uur. Aanmelden kan via tafeltennis@veenland.nl.

Op de foto: De kampioenen. Foto: aangeleverd.