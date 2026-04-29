Vinkeveen – Hertha Dames 1 heeft afgelopen woensdag het kampioenschap in de 5e klasse veiliggesteld. In de allesbeslissende wedstrijd tegen Voorwaarts uit Utrecht won de ploeg met 3-0, waarmee promotie naar de 4e klasse een feit is.

Tegenstander Voorwaarts, een ervaren ploeg, koos vanaf het begin voor een defensieve benadering en beperkte zich vooral tot het compact verdedigen. Hertha had het meeste balbezit en dicteerde het spel, maar vond moeilijk openingen in de Utrechtse muur. Kansen waren er wel, maar scherpte in de afronding ontbrak lange tijd.

Verlossende openingstreffer

Pas in de 80e minuut viel de verlossende openingstreffer. Dana Breewel bekroonde een sterke wedstrijd met een fraaie individuele actie en schoot Hertha op 1-0. Vanaf dat moment kwam de beslissing snel. Enkele minuten later verdubbelde Britt Kok, op aangeven van Breewel, de voorsprong. Vlak voor het eindsignaal bepaalde Emma de Graaff met een knap doelpunt de eindstand op 3-0.

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Voorzitter en staf zorgden voor de huldiging, waarbij bloemen werden uitgereikt, de kampioensbeker werd overhandigd aan aanvoerster Manon Vousten en de trainer traditiegetrouw de lucht in ging. De festiviteiten zetten zich daarna voort in de kantine.

De officiële huldiging van het kampioensteam vindt plaats op zaterdag 16 mei, tijdens het seizoen afsluitende feest in de Hertha-kantine. Met nog twee wedstrijden op het programma is het kampioenschap al binnen. Volgend seizoen komt Hertha Dames 1 uit in de 4e klasse en wacht een nieuw sportief avontuur.

Hertha Dames 1 staat open voor versterking. Vrouwen van 20 jaar en ouder die interesse hebben om te voetballen op prestatief en gezellig niveau, kunnen contact opnemen via frankvousten@hertha.nl.

Op de foto: Hertha Dames 1 kampioen na overtuigende zege. Foto: aangeleverd.