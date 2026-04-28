Lepelaars spotten per boot op Vinkeveense Plassen

Vinkeveen – Wie de natuur op de Vinkeveense Plassen echt wil beleven, moet het water op. IVN De Ronde Venen & Uithoorn organiseert zaterdag 2 mei, aanvang 10.00 uur, een bijzondere vogelexcursie per boot, speciaal gericht op het waarnemen van lepelaars in hun natuurlijke leefomgeving.

Tijdens de excursie wordt in alle rust gevaren langs de plekken waar de kans het grootst is om lepelaars van dichtbij te bewonderen. Ook andere vogels die het gebied rijk is, krijgen volop aandacht.

Ontspanning

De vaartocht wordt georganiseerd in samenwerking met Airdiving en staat open voor zowel beginnende als ervaren natuurliefhebbers. De excursie combineert ontspanning met verdieping: deelnemers krijgen onderweg uitleg over het gebied, het gedrag van de vogels en het belang van rust en bescherming in dit kwetsbare natuurgebied.

Verzamelen is op eiland 4 aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen. Na aanmelding ontvangen deelnemers per mail de exacte verzamelgegevens. De kosten bedragen 20 euro per persoon, inclusief de boottocht.

Aanmelden kan via de website van IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Wie meegaat, kan rekenen op een unieke ervaring op het water, met een flinke dosis natuurbeleving en met een beetje geluk een ontmoeting met de lepelaar op ooghoogte.

Lepelaars spotten op de Vinkeveense Plassen. Foto: aangeleverd.