Film ‘Nuremberg’ in Filmhuis Mijdrecht

Mijdrecht – Filmhuis Mijdrecht draait in ‘t Oude Parochiehuis donderdag 30 april de film ‘Nuremberg’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

Kort na de val van het Derde Rijk worden de hoogste nazileiders gevangengenomen. De Amerikaanse psychiater Douglas Kelley krijgt een bijzondere taak. Hij moet bepalen of ze geestelijk in staat zijn voor het tribunaal. Kelley reist naar Neurenberg met één doel: de psyche van deze mannen ontleden. Daarbij ontmoet hij Hermann Göring, de machtige rechterhand van Hitler. Wat volgt is een intensief psychologisch spel tussen twee bijzondere persoonlijkheden. Göring is charmant, manipulatief en gevaarlijk slim. Kelley probeert dat masker te breken. Beiden tasten elkaar af, dagen elkaar uit op filosofisch vlak en spelen een subtiel machtsspel. Ondertussen wacht de wereld op gerechtigheid en het Internationaal Tribunaal stelt zich op voor de belangrijkste rechtszaak van na de Tweede Wereldoorlog.

De film geeft inzicht in hoe het Westen worstelde met rechtvaardigheid na alle wreedheden. Het geeft een unieke blik op een cruciaal moment uit de geschiedenis. De film gaat over vragen over menselijkheid, verantwoordelijkheid en wat we doen met dat kwaad. Het voelt actueel en relevant.

