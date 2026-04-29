Duo-expositie in Galerie Kunstrondevenen: Verrassende combinatie van fantasie en tuinkunst

De Ronde Venen – Van donderdag 30 april tot en met zaterdag 2 mei presenteert Galerie Kunstrondevenen, gevestigd in De Lindeboom in Mijdrecht, een korte maar bijzondere duo-expositie met werk van Gerarda Demarteau en Bart Bakers. Twee kunstenaars met een geheel eigen signatuur, die samen zorgen voor een verrassende en inspirerende combinatie.

Gerarda Demarteau

Gerarda Demarteau heeft het beeldhouwen in haar bloed, maar verkent daarnaast ook met plezier andere disciplines. Haar tekeningen ontstaan intuïtief, zonder vooropgezet plan, en komen voort uit pure fantasie. Ze werkt met fineliners en kleurpotlood, vaak verrijkt met subtiele gouden accenten. In haar schilderijen experimenteert ze met acrylverf in combinatie met uiteenlopende materialen zoals gips, textiel, papier en touw, wat haar werk een speels en gelaagd karakter geeft.

Bart Bakers

Bart Bakers is een veelzijdig maker, bekend om zijn expressieve tuinkunst. Met natuurlijke materialen zoals hout, takken en keramiek creëert hij fantasierijke wezens die doen denken aan dieren. Daarnaast ontwerpt en maakt hij uniek tuinmeubilair, waaronder zijn populaire kleurrijke houten banken. Voor deze expositie brengt hij ook werk voor binnen mee, zoals vloerlampen en bijzettafels.

De expositie is te bezoeken donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Beide kunstenaars zijn tijdens de openingstijden aanwezig en ontvangen bezoekers persoonlijk. Meer informatie is te vinden op www.kunstrondevenen.nl, de Facebookpagina van de vereniging en via Insta: Kunstinderondevenen.

Op de foto: Werk van Bart Bakers. Foto: aangeleverd.